На Лубянке после стрельбы начался штурм

У здания ФСБ в центре Москвы силовики начали штурм здания, где укрываются преступники, учинившие стрельбу на Лубянке. По предварительным данным, нападавших было трое, один из них ликвидирован, сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается также, что один из стрелков забаррикадировался на парковке. О положении третьего злоумышленника неизвестно.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Отстраненный от должности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Антон Янчук подал иск в Окружной админсуд Киева против Кабинета Министров Украины. Об этом пресс-служба суда сообщила 19 декабря. «Истец Антон Янчук просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета Министров Украины об отстранении […]