На Лубянке после стрельбы начался штурм

У здания ФСБ в центре Москвы силовики начали штурм здания, где укрываются преступники, учинившие стрельбу на Лубянке. По предварительным данным, нападавших было трое, один из них ликвидирован, сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается также, что один из стрелков забаррикадировался на парковке. О положении третьего злоумышленника неизвестно.
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