Четыре человека погибли в результате стрельбы в центре Москвы

Четверо человек погибли в результате стрельбы у здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы, сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.

СМИ также сообщили, что в ходе перестрелке были ранены не менее двух силовиков. Один из нападавших был ликвидирован, другой забаррикадировался на парковке и отстреливается.

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