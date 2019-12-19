Эвакуация раненого после перестрелки в центре Москвы попала на видео

В Сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как сотрудники силовых ведомств несут раненого в ходе перестрелки в центре Москвы.

За жизнь пострадавшего на данный момент борются врачи, передает РЕН-ТВ. По данным телеканала, стрельбу открыл мужчина, он вооружен карабином «Сайга».

Ранее сообщалось, что в перестрелке погибли три человека. Очевидец рассказал о подробностях инцидента в центре столицы у здания ФСБ.

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