Открывший стрельбу на Лубянке нейтрализован

Мужчина, открывший стрельбу на улице Большая Лубянка в Москве, нейтрализован, сообщили в центре общественных связей ФСБ.
«Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Преступник нейтрализован. Его личность устанавливается», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее стало известно, что в приемной ФСБ произошла стрельба, СМИ сообщили о погибших, в том числе одном сотруднике ГИБДД.
Очевидец рассказал об инциденте.
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