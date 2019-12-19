Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» составил 95 миллиардов рублей

19.12.2019, 18:50, Разное

Ущерб, причиненный пожаром авианосцу «Адмирал Кузнецов», может достигать 95 млрд рублей, сообщил источник «Коммерсанта» в штабе Северного флота.

По его словам, это касается повреждений конструкций авианосца, «пострадавшего ремонтного оборудования и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистов». Другой собеседник «Коммерсанта» уточнял, что последствия пожара, скорее всего, не станут катастрофическими для авианосца.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» начался утром 12 декабря, его потушили спустя более суток. В результате произошедшего погибли два человека, 14 пострадали.

«Коммерсант» называл причиной пожара попадание сварочной окалины на брошенную в трюме промасленную ветошь. Она провалилась вниз по вертикальному кабельному каналу и попала на оставленную кучу мусора, которая воспламенилась.

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Источник: Новая газета



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