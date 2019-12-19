Эксперты назвали преимущества некоторых фруктов при лечении рака. Они помогут и в профилактике этого опасного заболевания.

Арбуз, благодаря антиоксидантам, останавливает воспаление, которое связывают не только с развитием онкологии, но и атеросклероза, артрита и астмы. Однако для пациентов с высоким гликемическим уровнем он не рекомендуется в отличие от персика. Несмотря на сладкий вкус, в персиках содержится немного углеводов, поэтому они могут быть включены в рацион диабетика. Правда, не рекомендуется употреблять более 1-2 персиков в день. Исследование на подопытных мышах показало, что экстракт фрукта останавливал рост опухолей у животных, а также препятствовал метастазированию, то есть распространению в другие части тела. Шесть соединений, присутствующих в гранате, способны воздействовать на развитие рака молочной железы, который вызывается избытком гормона эстрогена.

Известно, что гранатовый сок подойдет и для людей с сахарным диабетом, так как не влияет на количество сахара в крови. Экзотические фрукты рамбутан и мангостан не так хорошо известны в России, но очень популярны в азиатских странах, благодаря своим антибактериальным, антисептическим и противогрибковым свойствам. В настоящее время исследователи определили, что первый фрукт предупреждает окислительные повреждения клеток, а второй полезен при лейкемии, то есть раке крови.

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