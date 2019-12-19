Информационная открытость экотехнопарка «Калуга принесла первые результаты

В первом квартале 2020 года начнет работать экотехнопарк «Калуга», рабочие агрегаты подготовлены, и на днях была организована форма обратной связи на официальном сайте предприятия. Теперь абсолютно любой человек может написать сообщение с предложением сотрудничества, улучшения работы или вопросом. Пресс-служба «Калуги» в свою очередь постарается максимально компетентно дать ответ на электронный адрес.

Отмечается, что уже в первые дни можно наблюдать результаты: на форму пошли первые обращения от предпринимателей и компаний. Такие предложения довольно актуальны и будут полезными как для предприятия, так и компаний. Ведь они смогут наладит партнерство по доставке и переработке мусора, информирует mk.ru

Со слов заместителя министра строительства и ЖКХ региона Руслана Маилова, сортировочный комплекс сможет отбирать порядка 25% ресурсов, которые потом пойдут на повторное производство товаров.

Не мало вопросов приходит и касательно безопасности. Людей интересует, как будут организованны процессы и безопасны ли они для окружающей среды и как это контролируется. В пресс-службе быстро и четко отвечают на такие вопросы, ведь безопасность для экологии заложена была еще в проект «Калуги».

Разрабатывая такое масштабное предприятие нужно учитывать буквально все: воду, привозимые отходы, воздух, землю и тд. Для круглосуточного мониторинга ситуации вокруг технопарка, было установлено множество датчиков контроля уровня минерализции, температуры подземных вод и др. Система своевременно готова подать сигнал на пульт диспетчера и подсказать персоналу оптимальные пути решения возможной проблемы.

На объект недавно прибыл заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, он тоже не забыл упомянуть о высокоточной системе мониторинга «Калуги».

«Мы здесь присутствуем со специалистами Росприроднадзора, и я подтверждаю: все приборы работают, они соответствуют мировым стандартам, все это будет наблюдаться в режиме онлайн, и в любое время можно проверить состояние объекта», – говорит чиновник.

Все процессы строго контролируются, начиная от приема отходов от перевозчиков, заканчивая работой персонала. Весь въезжающий на территорию транспорт будет визуально осмотрен и пройден радиационный контроль.

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