В здании ФСБ после стрельбы начался пожар

В здании Федеральной службы безопасности в Москве, по предварительным данным, произошел пожар. На место происшествия отправились пожарные и спасатели, передает телеграм-канал «Подъем».

Возгорание произошло после того, как в приемной службы произошла стрельба, устроенная неизвестными из автоматического оружия. СМИ сообщают, что один из нападавших выглядел как сотрудник правоохранительных органов. Близлежащая территория была оцеплена.

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