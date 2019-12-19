В здании ФСБ после стрельбы начался пожар

19.12.2019, 18:42, Разное

В здании Федеральной службы безопасности в Москве, по предварительным данным, произошел пожар. На место происшествия отправились пожарные и спасатели, передает телеграм-канал «Подъем».

Возгорание произошло после того, как в приемной службы произошла стрельба, устроенная неизвестными из автоматического оружия. СМИ сообщают, что  один из нападавших выглядел как сотрудник правоохранительных органов. Близлежащая территория была оцеплена. 



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