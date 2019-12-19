В центре Москвы расстреляли людей: последние подробности бойни

Информация о происходящем на Лубянке в центре Москвы поступает противоречивая. Силовые структуры заняты ликвидацией последствий ЧП, а также обеспечением безопасности, поэтому времени для оперативного комментария у них не так много.
Согласно последним данным, стрельбу в приемной ФСБ устроили трое человек. Двое из них были ликвидированы на месте, третий выбежал на улицу и продолжил вести огонь уже там. Также сообщается о нескольких раненых сотрудников силовых ведомств. Информация о погибших – некоторые источники заявляли о двух жертвах – нуждается в уточнении.
В Сети публикую видео с места произошедшего. На записях видно, как случайные прохожие бегом пытаются покинуть опасное место. «Мы шли с девушкой по Кузнецкому мосту в сторону Лубянки. Хотели посмотреть, как украшена Москва к Новому году», – цитирует «Комсомольская правда» одного из очевидцев.
Однако прогулка сорвалась – в районе Лубянки молодые люди не только услышали выстрелы, но и увидели сотрудников дорожной полиции, ведущих стрельбу. «К нам подбегает мужик в каске и бронике. Орет благим матом: «**** (уходите, – При. ред.) отсюда. Сейчас рикошетом башку снесет! Тут война», – добавил очевидец.
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