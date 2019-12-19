Очевидец рассказал о стрельбе у здания ФСБ в Москве

19.12.2019, 18:37, Новости дня

Очевидец рассказал в прессе подробности о перестрелке в центре Москвы у здания ФСБ.

«Мы шли с девушкой по Кузнецкому мосту в сторону Лубянки. Хотели посмотреть, как украшена Москва к Новому году. Послышались звуки выстрелов. Я думал, это ремонтные работы. Отбойный молоток или что-то в этом роде. Но звуки выстрела ни с чем не спутать. Впереди я увидел, что все перекрыто. Мигалки. Прижимаются к машинам полицейские. ДПСники отстреливаются», – рассказал он «Комсомольской правде».

Он пояснил, что к ним подбежал мужчина в каске и бронежилете и накричал на них.

«У**** (уходите, – прим. ВЗГЛЯД) отсюда. Сейчас рикошетом башку снесет! Тут война», – привел собеседник издания высказывание мужчины.

Молодые люди решили не оставаться на этом месте и отправились в сторону метро.

Напомним, в приемной ФСБ в четверг произошла стрельба, СМИ сообщили, что в результате инцидента погибли три человека. По некоторым данным, одним из погибших является сотрудник ГИБДД.

«Комсомольская правда» проводит прямую трансляцию с места событий.



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