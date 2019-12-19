Мнение: Японии нужны не Курилы, а реванш за поражение в войне

Очередной «привет» прилетел в Москву из Токио. На этот раз – коммунистический. Глава компартии Японии Кадзуо Сии предложил официальным властям Страны восходящего солнца претендовать на переговорах не на два острова, а на весь Курильский архипелаг. Насколько серьезно следует относиться к подобным заявлениям видных японских политиков?
Кадзуо Сии заявил дословно следующее:
Нужно исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признаётся отказ от архипелага Тисима.
Архипелаг Тисима – это второе название островов Курильского архипелага. Японский коммунист предлагает аннулировать послевоенный Сан-Францисский договор, согласно которому Токио отказался от претензий на «северные территории», перешедшие в состав СССР. Сии считает, что необходимо вернуться к договору от 1875 года «Об обмене территориями», в рамках которого Российская Империя и Япония «махнулись» Курильскими островами и полным контролем над Сахалином.
К слову, историки оценивают то международное соглашение как весьма неудачное для России, поскольку наша страна сама себя лишила свободного выхода из Охотского моря в Тихий океан, а Токио, напротив, получил возможность морской блокады Сахалина и Дальнего Востока, что и осуществил в войну 1905 года. Подписав в 1875 году Санкт-Петербургский договор на выгодных для себя условиях с одной из ведущих мировых держав, Япония всерьез укрепила свои позиции на международной арене, что привело к увеличению ее экспансионистских аппетитов.
О чем же может свидетельствовать столь явное стремление к пересмотру Токио своего статуса побежденной стороны, что закреплен в Сан-Францисском договоре?
Внутриполитическая борьба
На внеочередных парламентских выборах, прошедших в 2017 году в Японии, оппозиционная Компартия получила всего 13 мест в Парламенте. Для сравнения, у правящей ЛДП – 113 мест. Радикальная риторика японских коммунистов может быть направлена на привлечение дополнительного электората в обществе, где явно назрели ревизионистские настроения.
Большая игра
Если внимательно рассмотреть заявление Кадзуо СИИ, то видно, что в нем речь идет не столько о «северных территориях», сколько об аннулировании юридического статуса проигравшей во Вторую мировую войну страны. В дальнейшем это может повлечь за собой снятие всех ограничений на наращивание армии и флота. Япония может даже довольно быстро создать ядерную бомбу, о чем мы рассказывали ранее.
Конечно, до ядерного оружия США Токио не допустят, но японская милитаризация вполне может их устроить. Флот островного государства будет дополнительным противовесом стремительно растущей военно-морской мощи Китая, который стремится к доминированию в АТР и уже практически «купил» Африку.
Не пойдет на пользу военное усиление Японии и национальным интересам России. В этом контексте заигрывания с Токио по поводу Курил выглядят не очень разумными.
Автор: Сергей Маржецкий
Статья на «Репортере» https://topcor.ru/12376-japoni…
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Источник: Конт
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