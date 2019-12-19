Поклонники просят родных Анастасии Заворотнюк рассказать правду о состоянии ее здоровья

Информация о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк шокировала всю страну. Поклонники просят ее родных рассказать правду о состоянии здоровья актрисы сейчас.

В Instagram, на странице группы поддержки Заворотнюк появились кадры, на которых видно, как возле дома артистки дежурят журналисты. Они пытаются добыть информацию о состоянии ее здоровья, а если повезет, то сфотографировать саму знаменитость. Такое поведение репортеров вызвало гнев у модераторов группы, они попросили не спекулировать на здоровье тяжелобольной актрисы. В ответ поклонники начали спрашивать, как чувствует себя Заворотнюк, есть ли шансы на выздоровление и жива ли она вообще.

Фанаты разделились на два лагеря, одни требуют рассказать всю правду о болезни, другие – сочувствуют и уважают позицию семьи. Многие считают, что имеют право знать о происходящем в жизни публичной личности. Они уверены, что если бы родственники поделились официальной информацией, то не было бы ни репортеров под окнами, ни надоедливых вопросов.

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