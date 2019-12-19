alyona alyona позировала без одежды

19.12.2019, 18:30, Новости дня

Украинская рэп-певица alyona alyona разместила в Instagram фото, на котором запечатлена без одежды, прикрыв тело мандарином.

«Что-то погода вовсе не новогодняя: болеют все, и снега нет. Хорошо, что мандаринок полные прилавки. Кто любит уже очищенные?» – подписала она фото.

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Шось погода зовсім не новорiчна: хворiють всi і снігу немає. Добре, що мандаринок повні прилавки. * Хто любить уже почищені? *

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 18 Дек 2019 в 11:16 PST

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню «Залишаю свій дім» она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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