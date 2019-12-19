Маленькая дочь Кудрявцевой очаровала народ на новогоднем утреннике

Малышка еще совсем маленькая, поэтому на опубликованных кадрах сидит на коленях у мамы. Лера вместе с дочкой побывали на предновогоднем мероприятии, где специально обученный аниматор демонстрировала ребятишкам различные трюки с мыльными пузырями. Стоит заметить, что для младшей возрастной аудитории такие фокусы являются вполне любопытным шоу.
Девочка прибыла на праздник в милом розовом платьице с воротничком. Разумеется, речь о прическе не шла, т.к. у дочери Кудрявцевой еще достаточно короткие волосы, однако и голова не осталась без украшения – образ дополнила очаровательная заколочка с короной.
А накануне вечером Лера показала, как они всей семьей украшают новогоднюю елку. Видео она опубликовала на личной странице в социальной сети «Инстаграм». Снятый в режиме ускоренной съемки ролик набрал практически один миллион просмотров. В кадре периодически появляются и сама телеведущая, и ее дочка, которая помогает украшать праздничное дерево, а также и муж Кудрявцевой.
Елочку украсили разноцветными шарами и светящейся гирляндой. Рядом с ней посадили в качестве инсталляции светящуюся фигурку снеговика, Деда-мороза, Санта-Клауса. Чтобы иголки от дерева не осыпались на пол Лера вместе с мужем подготовили специальную накидку.
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