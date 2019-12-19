Анна Семенович благодарит участниц группы «Блестящие» за 5 лет работы с ними

Анна Семенович благодарит участниц группы «Блестящие» за 5 счастливых лет работы с ними. Клип на их песню «А я всё летала» позволил певице напомнить поклонникам о людях и том времени.

Показывая свою новогоднюю елку, певица переводит камеру на телевизор, где транслируется видео группы с знаменитой песней на музыку Андрея Грозного. Чувство ностальгии по далекому уже началу века заставило Семенович подпевать участницам, а затем произнести в их адрес слова благодарности. Кстати, Алексей Мажаев, назвавший композицию «А я всё летала» песней памяти Жанны Фриске, говорил, что у него «сразу возникают мысли о молодых, красивых и хитовых, и о той одной из них, что улетела навсегда…».

В преддверии праздника воспоминания нахлынули и на Анну Семенович, для которой время работы с «Блестящими»: Юлией Ковальчук, Ксенией Новиковой и Жанной Фриске навсегда останется не только хорошим, но и «безумным» из-за обилия работы. Она гордится своим участием в коллективе прославленной российской женской поп-группы, а поклонников спрашивает о том, помнят ли они исполнительниц и их песни.

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