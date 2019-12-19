Перед увольнением члены НАПК и выплатили себе по 100-180 тыс. грн «на социально-экономические потребности» – Новак

Перед увольнением пять членов Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции и исполняющий обязанности руководителя аппарата НАПК выплатили себе материальную помощь в размере от 100 тыс. грн до 180 тыс. грн. Об этом на пресс-конференции 19 декабря сказала и.о. главы агентства Наталья Новак, сообщает «Укринформ».

«Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они уволились, забрали трудовые книжки, выплатили себе материальную помощь «на социально-экономические потребности… Я не помню точную сумму, но речь идет о всех пятерых членах НАПК и одном исполняющем обязанности руководителя аппарата. И это были суммы от 100 до 180 тыс грн», – сказала Новак.

Она отметила, что в связи с этими выплатами средств в бюджете НАПК было недостаточно, чтобы до конца года выплачивать зарплаты сотрудникам.

По словам Новак, такие действия в законодательстве предусмотрены, и это «скорее, вопрос этики и морали».

18 октября вступил в силу закон №140-IX о перезапуске НАПК. Документ предусматривает, что руководить деятельностью НАПК будет единолично глава, назначаемый и увольняемый Кабинетом Министров. До этого руководство осуществлялось коллегиально, в руководящий орган входило пять человек. Согласно закону, главу агентства будут назначать на четыре года, один и тот же человек не сможет занимать эту должность дважды подряд. Глава агентства сможет назначить трех заместителей.

20 октября Кабмин назначил экс-нардепа от Блока Петра Порошенко Наталью Новак исполняющей обязанности главы НАПК.

16 декабря в конкурсе на должность главы агентства победил прокурор департамента надзора за соблюдением законов Генпрокуратуры Украины Александр Новиков.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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