Россияне пострадали при столкновении туристического катера с яхтой в Таиланде

Около тайского острова Пхукет скоростной катер с 49 туристами на борту врезался в яхту под управлением российского капитана, при ЧП пострадали 12 человек, в том числе россияне, сообщило издание Bangkok Post.

Капитан катера при столкновении погиб, еще один член экипажа пропал без вести, оба они являются гражданами Таиланда, информирует «Интерфакс».

В среду катер на полом ходу врезался в моторную яхту, которую вел российский капитан, 47-летний Александр Горбунов. На яхте никто не пострадал. Раненым туристам с катера оказали первую помощь на яхте, а затем доставили на берег.

Среди пострадавших – граждане России, Эстонии, Пакистана, Ирана, Великобритании и Египта. Поиски пропавшего члена экипажи продолжаются.

Сообщается, что капитан катера был ранее осужден за неосторожное судовождение, повлекшее смерть пассажиров, В 2014 году катер, которым он управлял, врезался в рыболовецкий траулер. Тогда погибли два человека, более 20 получили ранения. После отбывания наказания капитан вернулся к управлению туристическими катерами.

Ранее в Венеции круизный лайнер MSC Opera врезался в туристический прогулочный корабль River Countess, на борту которого было около 130 человек.

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