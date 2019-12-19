Россияне пострадали при столкновении туристического катера с яхтой в Таиланде

Около тайского острова Пхукет скоростной катер с 49 туристами на борту врезался в яхту под управлением российского капитана, при ЧП пострадали 12 человек, в том числе россияне, сообщило издание Bangkok Post.
Капитан катера при столкновении погиб, еще один член экипажа пропал без вести, оба они являются гражданами Таиланда, информирует «Интерфакс».
В среду катер на полом ходу врезался в моторную яхту, которую вел российский капитан, 47-летний Александр Горбунов. На яхте никто не пострадал. Раненым туристам с катера оказали первую помощь на яхте, а затем доставили на берег.
Среди пострадавших – граждане России, Эстонии, Пакистана, Ирана, Великобритании и Египта. Поиски пропавшего члена экипажи продолжаются.
Сообщается, что капитан катера был ранее осужден за неосторожное судовождение, повлекшее смерть пассажиров, В 2014 году катер, которым он управлял, врезался в рыболовецкий траулер. Тогда погибли два человека, более 20 получили ранения. После отбывания наказания капитан вернулся к управлению туристическими катерами.
Ранее в Венеции круизный лайнер MSC Opera врезался в туристический прогулочный корабль River Countess, на борту которого было около 130 человек.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Оттава попросила Вашингтон не подписывать новое торговое соглашение с Пекином, пока китайская сторона удерживает двух канадских граждан, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. В интервью франкоязычному телеканалу TVA Трюдо ответил на вопрос о контактах по поводу освобождения канадских граждан между Оттавой и Вашингтоном. «Мы говорили о том, что Соединенные Штаты не должны подписывать итоговое и полное […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Автоновости: Заряженный Mercedes-AMG GLE 63 S: битва суперкроссоверов становится жарче / 21 ноября
- В Луганской области без водоснабжения остались 80 тыс. потребителей – ГСЧС / 22 октября
- Календарь: 13 ноября — Появился первый джип / 13 ноября
- Грузия заявила, что нашла замену российским туристам / 12 ноября
- Захарова призвала Украину начать движение в сторону мира / 6 ноября
- Минобороны опубликовало видео перелета Ту-160 в ЮАР / 23 октября
- Боевики сбросили бомбы с беспилотников на сирийских военных / 19 декабря
- Отец керченского стрелка скончался в больнице / 14 декабря