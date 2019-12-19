В России в 2020 году увеличат пенсии и размер материнского капитала

Начиная с 2020 года в РФ заметно увеличат страховые пенсии, минимальный размер оплаты труда и сумму материнского капитала. Размер выплат теперь напрямую зависит от региона проживания гражданина.

Первыми на прибавку в размере 6,6% могут рассчитывать пенсионеры. Речь идёт исключительно о страховых выплатах, а вот социальные пенсии увеличат не раньше апреля месяца. С 1 января 2020 года увеличится и минимальный размер оплаты труда до 12 тыс. рублей. Теперь регионы смогут самостоятельно устанавливать его размер и для Москвы минимум составит 20 тыс. рублей.

Изменения серьёзно затронут материнский капитал и всё что с ним связано. В начале следующего года его намерены увеличить до 466 тыс. рублей. Эти деньги можно потратить на покупку жилья, улучшение жилищных условий или, например, для оплаты обучения ребёнка. Пособия также видоизменили и существенно улучшили. Теперь их начисляют пока ребёнок не достиг трёхлетнего возраста, а сам размер денежных выплат увеличен до 12 тыс. рублей (15 тыс. рублей в Москве).

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