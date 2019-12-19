МВД захотело наделить своих сотрудников правом изымать детей из семьи

Правоохранительные органы намерены получить право изымать ребенка из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью, за внесение соответствующих изменений в Семейный кодекс выступило МВД.

По словам начальника профильного управления Главного управлению по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД РФ Станислава Колесника, в ведомстве понимают «приоритет сохранения семьи», однако периодически случаются ситуации, когда необходимо незамедлительно «изолировать «ребенка от опасности, информирует «Интерфакс».

Колесник на заседании Совета при правительстве по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейским приходится «изолировать» ребенка в такой ситуации, они действуют на грани нарушения законодательства, так как на сегодняшний день право изъять ребенка из семьи имеют представители органов опеки и попечительства.

«Надо понимать, что органы опеки работают только в рабочее время, с девяти до шести. А в остальное время на эти сообщения реагируют сотрудники полиции. И здесь сотрудники полиции, действуя на грани превышения должностных полномочий, либо обвинения в халатности, вынуждены воспользоваться несколько иными полномочиями по определению детей, которые в беспомощном состоянии, в специальные учреждения», – сказал Колесник.

Он сообщил, что ведомством уже подготовлены «соответствующие предложения по корректировке 77-й (статьи Семейного кодекса, – прим. ВЗГЛЯД), чтобы у нас соответствующие полномочия такие же были».

При этом ведомство не настаивает на том, чтобы после изъятия ребенка полицейскими автоматически следовало заявление в суд о лишении родительских прав или ограничении в правах. «Конечно, ситуация зачастую требует разбирательства, и это должно быть какое-то временное изъятие для того, чтобы разобраться в ситуации в дальнейшем», – отметил представитель МВД.

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