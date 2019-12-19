Автоновости: Для «Кибертрака» разработали собственный «Кибербункер»

В модном электропикапе все должно быть красиво: и внешность, и моторы, и место для хранения. Поскольку Илон Маск не счел необходимым озаботиться «ящиком» для своего нашумевшего творения, за дело взялись независимые дизайнеры.
Бункер для пикапа спроектирован точно в такой же стилистике, как и сам пикап – с теми же плоскими краями и рублеными очертаниями. Въездной проем перекрывается дверью, аналогичной крышке грузового отсека Tesla Cybertruck, а на крыше здания размещены солнечные панели. Структура бункера – стальной монокок.
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По данным дизайнерского бюро Lars Buro, которое стало автором проекта, площадь гаража составляет 600 квадратных футов или чуть более 55 кв.м. – этого достаточно, чтобы с комфортом разместить две машины, и еще останется место для разного рода инструментов.
Помимо собственно помещения для автомобилей в бункере предусмотрено еще около 160 кв.м. площади – проектировщики утверждают, что там можно разместить жилое помещение или использовать эти квадратные метры под коммерческие нужды.
В настоящее время дизайнеры прикидывают, как применить в конструкции Cybunker бронированное стекло и собираются снабдить входной "портал" шлюзовой камерой.
Любопытно, что в Lars Buro заявили, что это не просто фантазия: "Кибербункер" вполне может появиться на свет как жизнеспособный проект объекта недвижимости.
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