Автоновости: Кроссовер Chery Tiggo 7 получил в России самую «жирную» комплектацию

Российский офис Chery объявил о старте продаж кроссовера Tiggo 7 в новой комплектации Elite Plus.

Топовая комплектация Elite Plus сохранила все оборудование, входящее в комплектацию Elite , среди которого: полный зимний пакет, кожаный салон, мультируль c электроусилителем, двухзонный климат-контроль, атмосферная подсветка интерьера, цветной 4,8-дюймовый экран бортового компьютера, мультимедийную систему с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном, система кругового обзора 360°, передние и задние датчики парковки, светодиодные дневные ходовые огни, 18-дюймовые алюминиевые литые диски и многое другое.

В Россию привезли новый кроссовер ценой менее 1,5 млн

Главной же особенностью комплектации Elite Plus является обновленный дизайн центральной консоли с использованием хромированных накладок. На ней расположились кнопки Start/Stop (бесключевой доступ), электрического стояночного тормоза и функции AutoHold, подогрева передних сидений, включение камер кругового обзора при движении и парковке автомобиля и ассистента спуска.

Появилась гибкая раздвижная шторка над подстаканниками и секциями для расположения телефона и парковочных карт. Для удобства водителя добавлено еще одно широкое отделение для размещения телефона. Изменен и дизайн обивки дверей.

Комплектация Elite Plus оснащается бензиновым двигателем 2 литра с изменяемыми фазами газораспределения (DVVT), мощностью 122 л.с. в паре с вариатором и двумя режимами — Eco и Sport.

Стоимость кроссовера Chery Tiggo 7 в фиксированной комплектации Elite Plus составляет 1 390 000 рублей без учета скидочных программ, по которым от данной цены могут уступить от 70 до 230 тысяч рублей.

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