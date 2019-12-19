Адвокат Валерия Рытвина: «Кормухина изменила мелодию «Кукушки», а Гагарина её скопировала»

Некоторое время назад отечественная исполнительница Ольга Кормухина обвинила Полину Гагарину в краже её аранжировки песни «Кукушка». Адвокат Валерия Рытвина говорит, что певица изменила мелодию композиции Виктора Цоя, а коллега её скопировала, или просто «слизала».

Претензии Кормухиной к Гагариной на данное время разбираются в судебном порядке. Имеющиеся видео- и аудиоматериалы приобщили к делу, а также назначена экспертиза, которая должна определить различия и сходства в исполнении «Кукушки» двумя певицами. Рытвина говорит, что Цой пел песню в «трагическом ключе», а вот мелодия Кормухиной, скопированная позже Гагариной, – быстрее, поэтому звучит несколько иначе.



По словам адвоката, сейчас они преследуют исключительно признание факта нарушения авторских прав, а материальные претензии Полине Гагариной пока не предъявляют. Заметим, что последняя не даёт комментариев относительно ситуации с кражей аранжировки, заняв «выжидательную» позицию.

При этом Ольга Кормухина не так давно призналась, что не здоровается с коллегой, когда им приходится «пересекаться» на мероприятиях.

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