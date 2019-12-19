Puma представила новую обувь для геймеров

19.12.2019, 18:21, Разное

Немецкая компания Puma, специализирующаяся на производстве спортивных товаров, недавно представила новинку для геймеров. Удобная обувь, схожая с «носками с гибкой подошвой», поможет испытывать меньше неудобств во время напряжённой игры, уверены разработчики.
В Puma прислушались к жалобам геймеров на мешающую игровому процессу обувь и решили создать нечто инновационное, призванное облегчить сцепление с поверхностью. Разработчики уверены, что новая обувь, получившая название Active Gaming Footwear, поможет игроку меньше отвлекаться, что в свою очередь отразится на возможности одержать победу.

Для изготовления геймерской обуви разработчики использовали «дышащие» материалы, обеспечивающие максимальный комфорт, удобство и сцепление. Инновационный продукт Puma оценила в сумму 110 долларов.



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