Эксперт рассказал, насколько подорожает бензин в России с нового года

Эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов пояснил о попытках сдержать рост цен на бензин в РФ в пределах инфляции. Несмотря на это, с нового года стоит ожидать увеличения стоимости топлива минимум на 2%.

Гайдар Гасанов отметил, что подорожание топлива в РФ в начале года является сезонным явлением и избавиться от него не представляется возможным. Сейчас же экспертная группа разрабатывает новые стратегии для удержания роста цен на бензин и дизельное топливо на уровне инфляции и не допустить увеличения больше, чем на 3,8%. Таким образом в новом году цена на бензин марки Аи-92 в РФ в среднем установится на отметке 42,23 рубля за литр, а за аналогичный объём Аи-95 придётся заплатить 45,75 рублей. Дизель же подорожает до 47,62 рублей.

В свою очередь на государственном уровне решается вопрос о постепенном увеличении роста цен на топливо. Главной задачей является сдержать резкое подорожание. В связи с этим продолжается предоставление льгот нефтегазовым компаниям вплоть до расчётного 2022 года, а также регулируются размеры акцизов. Самым главным критерием, который ответственен за цены на бензин в России, является мировая цена на нефть.

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