Стало известно о намерении Трампа подписать военный бюджет с санкциями против России

Глава Белого дома Дональд Трамп планирует подписать военный бюджет страны на 2020 год в пятницу, пишут СМИ.
Документ предусматривает санкции против РФ по «Северному потоку – 2», «Турецкому потоку», и в рамках «Акта о защите гражданского населения Сирии», передает ТАСС со ссылкой на газету Politico.
В последнем акте предлагается введение рестрикций за поддержку правительственных сил Сирии.
Оборонный бюджет составит 738 млрд долларов, это на 3,1% превышает показатель 2019 года.
На базовые нужды будут выделены 635 млрд долларов, 71,5 млрд направят на военные операции в Афганистане, Сирии, Йемене и других странах.
Еще 31,5 млрд направят на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию.
Напомним, американский конгресс заложил в оборонный бюджет на будущий год введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, сколько денег США выделяют соседним с Россией странам.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Оттава попросила Вашингтон не подписывать новое торговое соглашение с Пекином, пока китайская сторона удерживает двух канадских граждан, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. В интервью франкоязычному телеканалу TVA Трюдо ответил на вопрос о контактах по поводу освобождения канадских граждан между Оттавой и Вашингтоном. «Мы говорили о том, что Соединенные Штаты не должны подписывать итоговое и полное […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Россия и Лаос завершили первые в истории совместные учения / 18 декабря
- В Госдуме предложили обязать принимать детей в сады и школы, куда ходят их братья и сестры / 7 ноября
- «Избегайте освещения в СМИ и разоблачений» — Spectator рассказал, как работает мировое транс-лобби / 5 декабря
- На координатора штаба Навального в Белгороде напали возле его дома / 9 декабря
- «Протон-М» со спутником «Электро-Л» отправили на Байконур / 1 ноября
- В ГСЧС предупредили о трудностях на дорогах в связи с предстоящим снегом / 1 декабря
- Ученые рассказали о пользе йодирования соли / 27 ноября
- Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав / 21 ноября