Стало известно о намерении Трампа подписать военный бюджет с санкциями против России

Глава Белого дома Дональд Трамп планирует подписать военный бюджет страны на 2020 год в пятницу, пишут СМИ.

Документ предусматривает санкции против РФ по «Северному потоку – 2», «Турецкому потоку», и в рамках «Акта о защите гражданского населения Сирии», передает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

В последнем акте предлагается введение рестрикций за поддержку правительственных сил Сирии.

Оборонный бюджет составит 738 млрд долларов, это на 3,1% превышает показатель 2019 года.

На базовые нужды будут выделены 635 млрд долларов, 71,5 млрд направят на военные операции в Афганистане, Сирии, Йемене и других странах.

Еще 31,5 млрд направят на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию.

Напомним, американский конгресс заложил в оборонный бюджет на будущий год введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, сколько денег США выделяют соседним с Россией странам.

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