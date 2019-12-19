Стрельба в центре Москвы: у здания ФСБ ранили двух силовиков

Около здания Федеральной службы безопасности в Москве неизвестные открыли стрельбу. Как сообщает телеграм-канал Baza, в результате перестрелки были ранены двое силовиков. Очевидцы утверждают, что слышали автоматные очереди.
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Последнее: Оттава попросила Вашингтон не подписывать новое торговое соглашение с Пекином, пока китайская сторона удерживает двух канадских граждан, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. В интервью франкоязычному телеканалу TVA Трюдо ответил на вопрос о контактах по поводу освобождения канадских граждан между Оттавой и Вашингтоном. «Мы говорили о том, что Соединенные Штаты не должны подписывать итоговое и полное […]
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