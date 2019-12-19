Стрельба в центре Москвы: у здания ФСБ ранили двух силовиков

Около здания Федеральной службы безопасности в Москве неизвестные открыли стрельбу. Как сообщает телеграм-канал Baza, в результате перестрелки были ранены двое силовиков. Очевидцы утверждают, что слышали автоматные очереди.

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