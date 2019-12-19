РФ отправила на оккупированную территорию Донбасса 96-й «гумконвой» – Госпограслужба Украины

19 декабря с 05.00 до 06.00 на въезд в Украину последовало две колонны так называемого российского «гумконвоя». Об этом проинформировала Государственная пограничная служба Украины.

17 грузовиков последовало через российские пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк».

В Госпогранслужбе заявили, что перемещение этих российских автоколонн, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и украинского законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей.

«В грузовиках якобы перевозили оборудование, медикаменты, детские наборы. Однако украинская межведомственная группа из пограничников и таможенников не могла получить истинную информацию о фактическом содержании грузовиков и могла осуществлять только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Кроме того, загруженность транспортных средств в среднем составляла около 75%», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в 2019 году РФ отправила 12 таких «гумконвоев».

РФ начала отправлять «гумконвои» на Донбасс летом 2014 года. Официальный Киев не раз заявлял, что российский «гуманитарный конвой» попадает на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку его не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста.

Кроме того, по данным украинских властей, под видом «гумконвоя» Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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