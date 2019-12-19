Мнение: Заигрался, занавес!

Очередная пресс-конференция Путина… Сколько было и еще будет этих спектаклей с журналистами и «прямых линий» с плебсом.

И миллионы благодарных граждан годами слушали любимого президента.

Как мы знаем, родившийся 15 декабря император Нерон очень любил петь https://www.youtube.com/watch?v=Mt-mVOAVcyk Благодаря придворным лизоблюдам и подхалимам он сам почти уверовал в свои великие творческие таланты. Император участвовал в поэтических и музыкальных конкурсах, где декламировал свои стихи и пьесы.

Мало кто хотел расстраивать ревностного, мнительного, болезненно неуверенного в себе артиста. И по совместительству «находящегося в кольце врагов» жестокого тирана, из-за страха за свою жизнь и ради сохранения власти убивающего заподозренных в интригах политических конкурентов, уличенных «в оскорблении императорского величия» римлян, обвиненных в поджоге Рима христиан и даже членов своей семьи, включая мать, дядю, сводного брата, первую и вторую жену.

Казни, убийства, пытки, самодурство, роскошь знати, оргии… Этими шалостями римлян трудно было удивить, и до какого-то момента они в целом «относились к этому с пониманием». Тем более, что были ведь и популярные реформы в области налогообложения и управления, раздача денег. Что же до матери Нерона Агриппины, так она сама была еще тем исчадием Тартара. Таковыми были «времена и нравы». Но, главное — чтобы не было как при его дяде Калигуле, который в безумстве дошел до того, что собрался идти войной против… Юпитера и Нептуна.

Ну любит Нерон лицедействовать — да и ради Зевса — пусть себе развлекается,«чем бы дитя ни тешилось». Поаплодируем…

Так что император включил поэтические и музыкальные соревнования даже в программу Олимпийских игр — чтобы участвовать и победить на Олимпиаде 67 года до н.э. На ней он был награжден 1808 оливковыми венками. И не только за «гуманитарные» успехи, но и за спортивную победу.

Так как хоккей на льду тогда еще не входил в программу игр, Нерону не было суждено забросить свои «десять шайб». Но зато императору разрешили запрячь десять лошадей в свою колесницу, вместо четырех, как у соперников.

В итоге он стал олимпиоником в гонках на колесницах, несмотря на то, что вывалился из своей «упряжки» и до финиша не добрался. Как? Нерон подкупил «олимпийский комитет»😉 — судей пожаловал правами римского гражданства и отсыпал крупную взятку, а Олимпии дал самоуправление.

⚡️Но в итоге император заигрался и доигрался. Его гигантские прожекты, в частности, построенный на пепелище Рима циклопических размеров дворец («Золотой дом») и Коринфский канал, стали последней каплей. Расходы опустошили казну, подорвали экономику провинций и популярность Нерона в народе, вызвав раздражение у аристократии, восстания в разных частях империи и, как итог, заговор. Сенат объявил его врагом народа, приговорив к смерти.

Эх, видели бы они объекты сочинской олимпиады, стадионы ЧМ-2018, крымский мост и все «домики для уточек»!

🔪Покинутый и преданный всеми, Нерон бежал от позорной публичной казни на виллу, где приказал слугам выкопать для себя могилу, изрекая знаменитое — «Какой великий артист погибает!». А услышав приближающихся всадников, произнес строфу из «Илиады» — «Коней, стремительно скачущих, топот мне слух поражает» и с помощью помощника перерезал себе горло. Последние слова-упрек истекающего кровью Нерона достались подбежавшему к нему центуриону: «Вот она — верность». Историки же потом навешали на него и его, и чужих собак, обвинив в злонамеренном поджоге Рима.

Не всем тиранам повезло уйти столь поэтично. Сейчас отмечается 30 лет со дня Румынской революции. Последними словами Николае Чаушеску перед расстрелом были «Я не заслуживаю…»

❗️Наш совет всем диктаторам — тренируйтесь! Чтобы в минуту расплаты, которая неожиданно, но наступит, судорожно не искать в гудящей голове отрывки из своих школьных сочинений, а исполнить что-нибудь духоподъемное — для учебников.

Видос со «сказочной» перепевкой Blueberry Hill 🎥 https://www.youtube.com/watch?v=NRr4AVyHK-w вряд ли кто-то уже оценит. Разве если только, эта самая вилла будет стоять на Черничном холме.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…

Источник: СерпомПо

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Верховный суд частично удовлетворил иск экс-члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко о незаконности его увольнения. Об этом 19 декабря сообщил Горковенко в Facebook. “Святой Николай принес плохой подарок президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сегодня он проиграл суд. Верховный Суд частично удовлетворил мой иск к президенту и принял решение, которым признал противоправным […]