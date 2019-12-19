В Москве появилось новое «место силы» для загадывания желаний

Подумать об исполнении мечты теперь можно у одного из барельефов, установленных за памятником князю Владимиру. На нем изображен эпизод крещения на Днепре, сообщает «ТВ Центр».

Среди персонажей присутствует маленький ребенок. Именно его руку москвичи и гости города уже натерли на счастье. Однако самыми блестящими от прикосновений остаются скульптуры на станции метро «Площадь Революции», с которыми связаны множество примет.

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