Мособлсуд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

19.12.2019, 18:12, Новости дня

Московский областной суд оставил в силе приговор гражданке Израиля Иссахар, которую осудили в РФ за контрабанду наркотиков.

«Суд постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу защиты Иссахар – без удовлетворения», – огласила решение коллегии из трех судей судья Тамара Бондаренко, передает ТАСС.

Напомним, девушка была приговорена в РФ к семи с половиной годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

премьер Израиля Биньямин Нетаньяху официально попросил российского президента Владимира Путина помиловать Иссахар. В Кремле сообщили, что Путин рассмотрит обращение.



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