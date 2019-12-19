Мособлсуд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд оставил в силе приговор гражданке Израиля Иссахар, которую осудили в РФ за контрабанду наркотиков.
«Суд постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу защиты Иссахар – без удовлетворения», – огласила решение коллегии из трех судей судья Тамара Бондаренко, передает ТАСС.
Напомним, девушка была приговорена в РФ к семи с половиной годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша.
премьер Израиля Биньямин Нетаньяху официально попросил российского президента Владимира Путина помиловать Иссахар. В Кремле сообщили, что Путин рассмотрит обращение.
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