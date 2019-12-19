Педан обнародовал архивное фото с Притулой и Фреймут

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан разместил в Instagram совместное архивное фото со своими коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут.

«Подъем». Друзья, в этом году программе 20 лет. Когда сейчас ко мне подходят девушки с колясками и говорят, что они выросли на моих программах, чувствую себя седым. Маша Ефросинина, Юра Горбунов, я вырос на ваших программах, вы были первыми. Наша бешеная троица пришла в 2008 году, а 27 мая 2011 мы провели крайней эфир. Пост называется «Вспомнил, как были молодыми», – написал он.

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Підйом * Друзі в цьому році програмі 20 років * Коли зараз до мене підходять дівчата з колясками і кажуть, що вони виросли на моїх програмах — відчуваю себе сивим * @mashaefrosinina та @gorbunovyuriy я виріс на ваших програмах, ви були першими * Наша скажена трійця прийшла у 2008 році, а 27 травня 2011 року провели крайній ефір * Пост називається «Згадав як були молодими» * @siriy_ua @freimutolia

Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos) 19 Дек 2019 в 12:53 PST

«Подъем» – утренняя развлекательная программа «Нового канала». Она выходила с 17 июня 1999 года по 27 июня 2014 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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