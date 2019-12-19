«Нафотошопила»: Караулова прячет прыщи на лице

Артистка выступала на «Песне года». Звезда появилась перед
публикой в очаровательном платье-комбинации на тонких бретельках. Наряд сидел
свободно и скрывал точеные формы Юлианны Карауловой.
Поклонники, внимательно следящие за звездой в соцсетях,
удивились, ведь на фото в микроблоге у артистки очень тонкая талия. Певицу
обвинили в злоупотреблении фотошопом.
Юлианне пришлось оправдываться. Девушка призналась, что редактирует
снимки, но делает это без фанатизма: убирает незначительные изъяны на коже, прыщи, например.
«У меня реально от природы очень узкая талия, повезло с
фигурой. В конце концов, я выступаю на концертах, где люди могут меня увидеть
вживую. И если бы я что-то там «нафотошопила», это немедленно стало бы
известно», – рассказала Юлианна Караулова.
Знаменитость подчеркнула, что завоевать симпатию всех –
невозможно. Всегда найдутся те, кто будет критиковать. Артистка довольна собственным
внешнем видом.
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«Конечно! Я стараюсь следить за своей физической формой.
Помимо нагрузок на концертах и в танцевальном зале стараюсь ходить на силовые
тренировки, занимаюсь на тренажерах, работаю с весами», – цитирует Юлианну Караулову 7 Дней.ru.
Также вокалистка поведала, что тщательно следит за питанием.
Она отказалась от мучного, сладкого, собирается запретить себе красное мясо.
Юлианна Караулова не пропускает завтрак, пьет много воды и не ест на ночь.
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