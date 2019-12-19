«Нафотошопила»: Караулова прячет прыщи на лице

Артистка выступала на «Песне года». Звезда появилась перед

публикой в очаровательном платье-комбинации на тонких бретельках. Наряд сидел

свободно и скрывал точеные формы Юлианны Карауловой.

Поклонники, внимательно следящие за звездой в соцсетях,

удивились, ведь на фото в микроблоге у артистки очень тонкая талия. Певицу

обвинили в злоупотреблении фотошопом.

Юлианне пришлось оправдываться. Девушка призналась, что редактирует

снимки, но делает это без фанатизма: убирает незначительные изъяны на коже, прыщи, например.

«У меня реально от природы очень узкая талия, повезло с

фигурой. В конце концов, я выступаю на концертах, где люди могут меня увидеть

вживую. И если бы я что-то там «нафотошопила», это немедленно стало бы

известно», – рассказала Юлианна Караулова.

Знаменитость подчеркнула, что завоевать симпатию всех –

невозможно. Всегда найдутся те, кто будет критиковать. Артистка довольна собственным

внешнем видом.

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Публикация от Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova) 1 Дек 2019 в 10:44 PST

«Конечно! Я стараюсь следить за своей физической формой.

Помимо нагрузок на концертах и в танцевальном зале стараюсь ходить на силовые

тренировки, занимаюсь на тренажерах, работаю с весами», – цитирует Юлианну Караулову 7 Дней.ru.

Также вокалистка поведала, что тщательно следит за питанием.

Она отказалась от мучного, сладкого, собирается запретить себе красное мясо.

Юлианна Караулова не пропускает завтрак, пьет много воды и не ест на ночь.

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