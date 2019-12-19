Политолог рассказала о «четких сигналах» Путина главам регионов

19.12.2019, 18:05, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции дал «четкие сигналы» главам регионов о важности диалога с людьми, сообщила политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«И совершенно не имеет значения партийная принадлежность, как в случае с [отставкой экс- главы Иркутской области Сергея] Левченко, а имеет значение то, как губернатор работает, насколько он ориентирован на диалог с людьми», – передает ее слова ТАСС.

Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский, в свою очередь, назвал «очень важным и неожиданным» заявление Путина о сроках президентских полномочий.

«Понятно, что один из ключевых вопросов – это вопрос транзита власти в 2024 году, я думаю, что это одно из самых значимых заявлений, которые сегодня были сделаны», – считает он.

В целом, продолжил политолог, слова главы государства о незыблемости основных конституционных положений говорят о его приверженности существующему политическому курсу.

Ранее Путин на большой пресс-конференции объяснил, почему уволил Левченко, подчеркнув, что для него не имеет никакого значения партийная принадлежность губернатора.



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