В приемной ФСБ в Москве неизвестный открыл огонь, есть раненые

В приемной ФСБ в Москве на Кузнецком мосту неизвестный открыл стрельбу, пишут СМИ.

Очевидцы сообщили телеканалу РЕН-ТВ, что, по предварительным данным, есть раненые.

По этим же сведениям, мужчина открыл огонь из автоматического оружия.

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