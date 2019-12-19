В приемной ФСБ в Москве неизвестный открыл огонь, есть раненые

В приемной ФСБ в Москве на Кузнецком мосту неизвестный открыл стрельбу, пишут СМИ.
Очевидцы сообщили телеканалу РЕН-ТВ, что, по предварительным данным, есть раненые.
По этим же сведениям, мужчина открыл огонь из автоматического оружия.
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