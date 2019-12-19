Юлия Савичева высказалась о необходимости «жить свою жизнь и иметь свое мнение»

19.12.2019, 18:04, Разное

Свою фотографию в Instagram с глазами, опухшими от слез, и размазанным макияжем певица Юлия Савичева сопроводила комментариями. Она высказалась о необходимости «жить свою жизнь и иметь свое мнение».
О том, что думают поклонники по этому поводу, как относятся к общественному мнению и воспринимают его давление, она поинтересовалась у них самих. Не секрет, что главным принципом для некоторых является желание ничем не выделяться, «быть как все». Другие же придерживаются диаметрально противоположной точки зрения. Причем в своем желании стать уникальным доходят до абсурда, руководствуясь знаменитой фразой из мультфильма сорокалетней давности: «А баба яга против!» Отсутствие элементарной логики и даже нарушение морали их не смущает, главное — прозвучать в Сети, самоутвердиться. Такой автор часто делает подобное, не задумываясь, что оскорбляет и больно ранит людей.

О навязчивой рекламе сказано уже много, но понятное стремление представить свою продукцию в лучшем свете, иногда сопровождается неправдивой информацией. Обманутый человек, считает Савичева, в следующий раз хорошо подумает над тем, стоит ли идти на поводу у чужого мнения. Певица приходит к выводу, что собственный взгляд на окружающий мир становится сегодня роскошью, которую позволить себе могут не все. Поклонники поддерживают Юлию Савичеву, называя её «умницей». Некоторые дополняют высказывание певицы и говорят, что «к сожалению, давление этого пресловутого общественного мнения будет только расти и усиливаться. Человеку будет всё труднее и труднее оставаться просто человеком».



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