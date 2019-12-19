Здание больницы, где врачи заявили о принуждении к увольнению, получил хоспис Нюты Федермессер

Власти Москвы решили передать Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер здание филиала московской онкологической больницы № 1 (бывшая гинекологическая больница № 11), где врачи накануне заявили о принуждении к увольнению. Об этом сообщила сама Федермессер.

«На здание на Щипке претендовал еще кожвендиспансер. Им бы тоже подошло. Но мы отжали. Спорили и отжали. Хороший особнячок. Центр. Для сестринского ухода много не надо. Косметический ремонт. И место прекрасное. С транспортной доступностью, родственникам будет удобно посещать, — написала она. — Эти корпуса передаются нам для организации паллиативной помощи и коек сестринского ухода. В государственных клиниках города сестринских коек нет. Совсем. И А вот для качественной гинекологической помощи эти корпуса не подходят».

18 декабря сотрудники гинекологической онкобольницы №1 пожаловались на то, что руководство объявило им о закрытии больницы и предложило уволиться по собственному желанию. Они не согласились с этим решением и пригласили на собрание в больницу главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву. Из-за этого, по рассказам врачей, главврач вызвал в здание больницы Росгвардию.

Департамент здравоохранения Москвы после этого заявил, что больница закроется на ремонт, а ее сотрудникам предложат новые места работы. Также было объявлено, что Росгвардию якобы вызвал не главврач, а сотрудник ЧОП, который случайно нажал «тревожную кнопку».

Федермессер возглавляет Московский многопрофильный центр паллиативной помощи, она — один из самых опытных волонтеров в России и давно занимается помощью онкобольным. Летом 2019 года она выдвинула свою кандидатуру на выборах в Московскую городскую думу одном округе с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь. Но решила сняться с выборов после того, как ее обвинили в связях с московскими властями.

Заведующий гинекологическим отделением больницы Георгий Цикаридзе рассказывал, что ежегодно в ней лечились около пяти тысяч женщин и делали около четырех тысяч гинекологических операций. Уволить, по его словам, из больницы могут около сотни врачей.

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