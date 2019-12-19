В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия, есть раненые

19.12.2019, 18:00, Новости дня

Вечером 19 декабря неизвестный мужчина открыл стрельбу, предположительно из автомата возле здания ФСБ на Кузнецком мосту. Как передают свидетели, слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания. 

 

По данным агентства «Москва» стрельба произошла на улице Большая Лубянка рядом с комплексом зданий ФСБ России: эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение, что стрельба происходит в районе д. 12 на ул. Большая Лубянка», — рассказал собеседник агентства.

Свидетели и издание «База» сообщают о раненых, но эта информация официально пока не подтверждена. По данным «Базы» ранения получили двое сотрудников силовых ведомств. В городе введён план «Сирена».



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