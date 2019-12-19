В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия, есть раненые

Вечером 19 декабря неизвестный мужчина открыл стрельбу, предположительно из автомата возле здания ФСБ на Кузнецком мосту. Как передают свидетели, слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания.

По данным агентства «Москва» стрельба произошла на улице Большая Лубянка рядом с комплексом зданий ФСБ России: эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение, что стрельба происходит в районе д. 12 на ул. Большая Лубянка», — рассказал собеседник агентства.

Свидетели и издание «База» сообщают о раненых, но эта информация официально пока не подтверждена. По данным «Базы» ранения получили двое сотрудников силовых ведомств. В городе введён план «Сирена».

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