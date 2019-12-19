Видео: Все импичменты президентам США

В США Палата представителей Конгресса утвердила обе статьи обвинения в адрес президента Дональда Трампа – это означает, что процедура импичмента запущена официально. Теперь дело будет рассматривать Сенат.
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