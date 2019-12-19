Видео: Все импичменты президентам США

19.12.2019, 17:58, Новости дня

В США Палата представителей Конгресса утвердила обе статьи обвинения в адрес президента Дональда Трампа – это означает, что процедура импичмента запущена официально. Теперь дело будет рассматривать Сенат.

Теги: 

США
,
импичмент
,
Билл Клинтон
,
Дональд Трамп
,
история США



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Верховный суд частично удовлетворил иск экс-члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко о незаконности его увольнения. Об этом 19 декабря сообщил Горковенко в Facebook. “Святой Николай принес плохой подарок президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сегодня он проиграл суд. Верховный Суд частично удовлетворил мой иск к президенту и принял решение, которым признал противоправным […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика