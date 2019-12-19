Политолог заявила о стремлении Путина к сбалансированной политической системе

Заявления президента Владимира Путина о возможности точечных конституционных изменений свидетельствуют о его стремлении к максимально сбалансированной и стабильной политической системе, сообщила политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«В словах президента я вижу мотив иметь максимально сбалансированную и стабильную политическую систему. Я думаю, это главная рамка, через которую на все это смотрит глава государства», – передает ее слова ТАСС.

Политолог обратила внимание на то, что президент уже не первый раз говорит о возможности точечной корректировки Конституции, подчеркнув актуальность этого вопроса в период после окончания полномочий действующего главы государства.

«Стремление в период транзита политическую систему иметь максимально сбалансированной и стабильной, действительно, разумно и логично», – уверена она.

Однако, по ее словам, такой период пока не начался.

«Я не вижу оснований говорить, что мы обязательно войдем в зону политической турбулентности», – подчеркнула Федорова.

В ходе большой пресс-конференции в четверг Путин заявил, что считает возможным отменить в Конституции оговорку «подряд» в формулировке про то, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков. Российский лидер также подчеркнул, что выступает против принятия нового основного закона, но понимает логику идущей дискуссии о расширении прав парламента.

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