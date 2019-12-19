Продажи автомобилей на россии в ноябре рухнули. Ускорение роста, говорите? Ну-ну…

Продажи автомобилей в ноябре рухнули. Об этом в начале декабря заявила АЕБ — на 6,4% к прошлому ноябрю.
А вчера Росстат порадовал сокращением их производства: сразу на 19,5%, почти на 1/5. Ушел в минус (на 2,1%) и показатель за 11 месяцев.
Это — прямой результат конфликта российских элит.
Атака Орешкина на Набиуллину с молчаливого одобрения Путина) с обвинениями в закредитованности населения страны привела к резкому торможению потребительского и автокредитования осенью этого года.
А с лета — резко падает также ипотека.
Это важные и очень символические индикаторы, показывающие реальное состояние любой экономики — продажи недвижимости и товаров длительного пользования (авто, например).
Если тут все плохо — то в экономике хорошо быть не может…
У людей и так нет денег, а еще и торможение кредитов… Экономике расти некуда. Покупателей нет.
И убили даже тот небольшой рост, который был, собственноручно Орешкин и Набиуллина.
Аплодисменты!
“Серпом-по”
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент РФ Владимир Путин считает, что в российской конституции можно было бы отменить слово «подряд» касательно двух сроков полномочий президента. Об этом он сказал на пресс-конференции 19 декабря, расшифровка которой опубликована на сайте Кремля. «Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку «подряд». У нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Кадырова обнаружили на фото немецкой армии / 26 ноября
- В промзоне Петербурга начался крупный пожар / 3 декабря
- Вилли Токарев: Негр сказал, что убил 25 человек, я буду 26-м / 12 декабря
- Стрельба в Сан-Диего. Мужчина застрелил жену и детей, после чего покончил жизнь самоубийством / 17 ноября
- Первый президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным / 1 декабря
- The Economist опубликовал карту Украины без Крыма / 24 ноября
- Минприроды предложило тушить все лесные пожары в России / 9 декабря
- Челябинский аэропорт имени Курчатова стал мемом в Сети / 13 ноября