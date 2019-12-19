Виновника масштабного ДТП Кулебу выводят из дела

СМИ по-тихому наполняют новостями о крайне положительном герое нашего времени детском омбудсмене Кулебе дабы стереть упоминание о его преступлении.

Вот типичный пример мастерской манипуляции, следствием которой станет размывание информации о преступлении, которое совершил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Смотрите как красиво:

«Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился с самого начала, была оказана вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Кулеба отметил, что у его младшего сына имеются некоторые повреждения костей и сейчас он уже восстанавливается дома. Больше всего пострадал старший сын Кулебы, который до сих пор в больнице и еще требует лечения.

«Врачи говорят, что несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация — это длительный процесс», — рассказал он.

Детский омбудсмен отметил, что сам он физически чувствует себя уже лучше, но «поврежденные ребра каждый день напоминают об этом страшном событии».

«Знаете, я бесконечно люблю своих детей. Они — самое ценное, что у меня есть. Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в авто дети! Это как какой-то страшный сон», — подчеркнул он.

Кулеба отметил, что такие ситуации заставляют задуматься о главном — о ценности жизни и о своей семье. «Еще раз осмыслить нашу ответственность за детей, близких. Нужно быть предельно внимательным. Осторожность никогда не бывает лишней», — добавил он».

Как такое могло произойти?

Да очень просто! Один наплевавший на все правила, разметку и светофор водитель поехал на красный свет и спровоцировал страшное ДТП!

Вот как!

Осторожность?

Какая тут может быть осторожность если вся, целиком и полностью вина лежит на Кулебе?

О какой осторожности он думал, когда наплевал на разметку и объехал всех стоящих в поворот?

Никто не знает?

Зато вот я знаю, чем вся эта история закончится.

Кулеба занесет денег пострадавшим, они подпишут отказ от претензий и все!

Как ничего и не было!

А то, что он тупо нарушил ПДД и будет и впредь так себя вести, так как знает, что можно откупиться — кого интересует?

David Kohan

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