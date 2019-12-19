ЕС продлил санкции против России на полгода

Совет ЕС продлил действие экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.
Это решение принято французским президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель после Европейского Совета о состоянии выполнения Минских соглашений. Учитывая, что Минские соглашения не полностью выполнены, Европейский Совет единогласно принял политическое решение возобновить экономические санкции против России.
Эти меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный сектора. Первоначально санкции были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, и усилились в сентябре 2014 года.
Последний раз Брюссель продлевал пакет секторальных санкций летом этого года. Срок его действия должен был истечь 31 января 2020 года.
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