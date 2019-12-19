СК закрыл дело о крушении Ту-154 с ансамблем Александрова и Елизаветой Глинкой

Уголовное дело, возбужденное по факту крушения близ Сочи самолета Минобороны Ту-154 в декабре 2016 году, прекращено, сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов.
«Потерпевших уведомили, что дело по сочинской авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления», — сказал он. Постановление о прекращении дела составляет государственную тайну.
Военно-транспортный самолет Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, разбился в акватории Адлерского района Сочи 25 декабря 2016 года. Погибли 92 человека.
Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны РФ.
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