«Здание мы отжали. Хороший особнячок, центр». Корпуса больницы ГОКБ №1, где массово увольняют врачей, отдадут центру Нюты Федермессер

Здание филиала московской онкологической больницы № 1, сотрудники которой заявили ранее о том, что их заставляют уволиться, передадут Центру паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы. Об этом написала в Facebook директор центра Нюта Федермессер.

«Эти корпуса передаются нам для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода. В государственных клиниках города сестринских коек нет. Совсем. И для организации этой помощи вполне подходят два корпуса. А вот для качественной гинекологической помощи эти корпуса не подходят», — написала Федермессер.

«На здание на Щипке претендовал еще кожвендиспансер. Им бы тоже подошло. Но мы отжали. Спорили и отжали. То есть в чем журналисты правы, так это в том, что здание хотели отжать. Хороший особнячок. Центр. Для сестринского ухода много не надо. Косметический ремонт. И место прекрасное. С транспортной доступностью, родственникам будет удобно посещать», — добавила она.

«И сразу скажу, что мы еще получаем три других здания в Москве под организацию коек сестринского ухода», — рассказала Федермессер.

Руководство Городской онкологической больницы № 1 сообщило сотрудникам филиала № 2, который специализируется на экстренной гинекологической помощи, что здание закрывается на ремонт, а весь персонал (около 100 медиков) должен уволиться по собственному желанию в кратчайшие сроки. Врачи узнали об этом еще 6 декабря и начали протестовать, а в среду, когда в больницу приехали представители «Альянса врачей», следом за ними прибыли Росгвардия и полиция.

Ранее в разговоре с The Insider врач-гинеколог ГКОБ №1 Татьяна Козаева назвала происходящее «рейдерским захватом». По ее словам, ремонт — всего лишь формальный предлог, чтобы закрыть больницу, потому что здание «кому-то понравилось».

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