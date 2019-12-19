Экс-президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в его окружении.

Собеседник агентства уточнил, что Горбачева скоро выпишут. По словам источника, «никаких кризисов или обострений у Горбачева медики не фиксируют».

В пресс-службе Горбачев-фонда информацию о состоянии здоровья первого президента СССР не комментируют.

В октябре 2014 года экс-президент СССР был госпитализирован, но вскоре был выписан. Летом 2014 года Горбачев провел две недели в больнице, где проходил курс реабилитации сосудов и лечения суставов.

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