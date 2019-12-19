Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких

19.12.2019, 17:57, Новости дня

Экс-президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в его окружении.

Собеседник агентства уточнил, что Горбачева скоро выпишут. По словам источника, «никаких кризисов или обострений у Горбачева медики не фиксируют».

В пресс-службе Горбачев-фонда информацию о состоянии здоровья первого президента СССР не комментируют.

В октябре 2014 года экс-президент СССР был госпитализирован, но вскоре был выписан. Летом 2014 года Горбачев провел две недели в больнице, где проходил курс реабилитации сосудов и лечения суставов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин считает, что в российской конституции можно было бы отменить слово «подряд» касательно двух сроков полномочий президента. Об этом он сказал на пресс-конференции 19 декабря, расшифровка которой опубликована на сайте Кремля. «Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку «подряд». У нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика