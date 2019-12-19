В Белоруссии приведен в исполнение еще один смертный приговор

В Белоруссии 17 декабря приведен в исполнение еще один смертный приговор — в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в жестоком убийстве двух женщин, сообщает «Интерфакс».

Об этом сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Иванова, выступавшая обвинителем на процессе.

По словам Ивановой, после решения Верховного суда по смертному приговору для Осиповича он написал личное ходатайство на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко, но оно было оставлено без удовлетворения.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговоренных к казни расстреливают.

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