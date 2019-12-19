«Нытье сына бесило»: Регина Тодоренко сделала признание

Тодоренко призналась, что очень счастлива замужем за певцом

Владом Топаловым. Быть женой и матерью – это лучшее, что случалось в жизни

теледивы.

Между тем знаменитость не отрицает, что тоже сталкивается с

трудностями в том числе и в вопросах воспитания сына. Звезде, как оказалось,

пришлось покупать специальную литературу, чтобы справится с детскими капризами,

манипуляциями, истериками.

«Опытные специалисты, психологи убеждены, что не может малыш

беспочвенно издеваться над «несчастными» родителями. Всему есть объяснение:

скорее всего ваше чадо просто нуждается в поддержке, внимании и просто в

человеке, который будет любить его безусловно. Признаюсь, нытье сына, которое медленно и

уверено сжигает нервные клетки как вулканическая лава, очень бесило (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)», —

написала Регина Тодоренко в «Инстаграм».

Проанализировав ситуацию, телеведущая поняла, что в

большинстве случаев сама во всем виновата. Часто она не может совладать со своими

эмоциями и подает дурной пример отпрыску.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 4 Дек 2019 в 11:54 PST

«Я нетерпима и желаю

быстрого результата от годовалого малыша. Как только я нашла формулу решения

этой сложной математической задачи, все заиграло новыми красками. Формула – собственный пример! Как мне кажется,

эффективнее просьбу подкреплять действием. Мы пробуем, Майкл отзеркаливает) Да,

на все это нужны время, силы и ЛЮБОВЬ 💓, только тогда все

получится!» – резюмировала Регина Тодоренко.

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