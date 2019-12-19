«Нытье сына бесило»: Регина Тодоренко сделала признание

Тодоренко призналась, что очень счастлива замужем за певцом
Владом Топаловым. Быть женой и матерью – это лучшее, что случалось в жизни
теледивы.
Между тем знаменитость не отрицает, что тоже сталкивается с
трудностями в том числе и в вопросах воспитания сына. Звезде, как оказалось,
пришлось покупать специальную литературу, чтобы справится с детскими капризами,
манипуляциями, истериками.
«Опытные специалисты, психологи убеждены, что не может малыш
беспочвенно издеваться над «несчастными» родителями. Всему есть объяснение:
скорее всего ваше чадо просто нуждается в поддержке, внимании и просто в
человеке, который будет любить его безусловно. Признаюсь, нытье сына, которое медленно и
уверено сжигает нервные клетки как вулканическая лава, очень бесило (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)», —
написала Регина Тодоренко в «Инстаграм».
Проанализировав ситуацию, телеведущая поняла, что в
большинстве случаев сама во всем виновата. Часто она не может совладать со своими
эмоциями и подает дурной пример отпрыску.
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«Я нетерпима и желаю
быстрого результата от годовалого малыша. Как только я нашла формулу решения
этой сложной математической задачи, все заиграло новыми красками. Формула – собственный пример! Как мне кажется,
эффективнее просьбу подкреплять действием. Мы пробуем, Майкл отзеркаливает) Да,
на все это нужны время, силы и ЛЮБОВЬ 💓, только тогда все
получится!» – резюмировала Регина Тодоренко.
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