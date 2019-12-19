Критериями успешности «Укроборонпрома» теперь станут не лояльность к политикам и чиновникам, а четкие финансовые показатели

«Укроборонпром»: бизнес вместо крышевания.

Государственный концерн «Укроборонпром» оказался в десятке крупнейших госкомпаний, в которых будут внедрены стандарты корпоративного управления ОЭСР в 2020 году. Это вчерашнее решение правительства и оно означает конец дискуссии вокруг того, чем должен быть концерн – квазиминистерством на ручном управлении или социально ответственным, но все же бизнесом с понятными показателями и инструментами контроля.

Критериями успешности концерна станут не лояльность к политикам и чиновникам, а четкие финансовые показатели. А вместо имитации контроля в виде бесконечных уголовных производств должны прийти регулярный внешний и внутренний аудит.

При этом «Укроборонпром» потеряет все регуляторные функции, которыми был наделен Виктором Януковичем еще в 2010 году, а все органы управления концерна будут приведены в соответствие с правилами ведения современного прозрачного бизнеса.

Надо отметить, что концерн – единственное крупное объединение госкомпаний, в которой за все время ее существования не внедрялись принципы корпоративного управления. Мы до сих пор управляемся не общими для всех правилами, а специально принятым законом, который по факту и является нашим уставом.

Мой личный KPI на следующий год – донести до всех заинтересованных лиц необходимость принятия закона о корпоратизации «Укроборонпрома» и его принятие Верховной Радой. Предварительный проект этого закона уже разработан юридическим департаментом концерна и в ближайшее время будет передан правительству и профильному комитету Верховной Рады.

Помимо концерна в списке приоритетов правительства также оказались НАК «Нафтогаз України», «Укрзалізниця», «Укренерго», «Укрпошта», «Энергоатом», » Укргідроенерго » и другие, администрация морских портов Украины, международный аэропорт «Борисполь» и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины. За что отдельная благодарность министру экономики Тимофею Милованову, его первому заместителю Павлу Кухте и нашему большому партнеру – замминистра экономики Светлане Панаиотиди.

Для справки. Организация европейского экономического сотрудничества (ОЭСР) – объединение стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.

Если коротко, стандарты ОЭСР – это свод правил «гигиены» ведения бизнеса, которые, в сущности, сводятся к четырем простым составляющим: подотчетность, открытость, прозрачность и ответственность. Эти принципы с одной стороны гарантируют акционерам надежность капиталовложений и получения полной и объективной информации о деятельности компании; а с другой – четко разграничивают функции и роли собственников и органов управления компании.

Напомню, единственным акционером концерна «Укроборонпром» является государство в лице Кабинета Министров, назначенного высшим представительским органом власти – Верховной Радой Украины.

Источник: Mustafa Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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