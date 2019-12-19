В Петербурге покажут предметы из крупнейшего клада в истории России

Клад был найден в тайной комнате особняка Нарышкиных в 2012 году. Посетители экспозиции в Царском Селе смогут увидеть вещи из серебра и золота, созданные лучшими мастерами России и Франции, сообщают «Невские Новости».

Выставка откроется 25 декабря. На ней будут представлены около тысячи предметов из клада, среди которых выделяется парадный столовый сервиз фирмы Игнатия Сазикова, включающий порядка двухсот приборов. Помимо него публике будут представлены старинные самовары, тарелки, солонки и другие вещи. Экспозиция продлится до 24 марта 2020 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин считает, что в российской конституции можно было бы отменить слово «подряд» касательно двух сроков полномочий президента. Об этом он сказал на пресс-конференции 19 декабря, расшифровка которой опубликована на сайте Кремля. «Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку «подряд». У нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, […]