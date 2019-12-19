Депутат Госдумы: Путин давал компетентные ответы даже на некорректные вопросы

Прозвучали очень компетентные профессиональные ответы. Путин показал себя человеком высокой политической культуры и необыкновенного терпения. Так оценил итоги большой пресс-конференции президента депутат Госдумы Сергей Боярский в комментарии для газеты ВЗГЛЯД.

«Меня удручает подготовка участников пресс-конференции к уникальной возможности напрямую задать вопрос главе государства. Мало кто из журналистов смог четко сформулировать свой вопрос. Люди пользовались терпением Путина и Пескова, продвигали свои книжки и так далее. А ведь человек пришел потратить свое драгоценное время. Можно было задавать гораздо более острые вопросы по сложным проблемам», – сказал член Генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Звучали конкретные вопросы, в которых лоббировались интересы конкретных людей. Я такое приветствую. Когда журналист просит: «спасите школу в Дагестане», а президент отвечает – «я вам обещаю, мы ее спасем», это, на мой взгляд, один из способов для журналиста повлиять на судьбы конкретных россиян. Но распространять свои газеты, книжки, издания, говорить в прямом эфире с президентом о себе любимом? На мой взгляд, это некорректно по отношению к коллегам и к телезрителям», – сказал Боярский.

При этом, даже на некорректные или непрофессиональные вопросы Путин все равно, по словам депутата, давал «очень компетентные профессиональные ответы. Президент показал себя человеком высокой политической культуры и необыкновенного терпения».

Сергей Боярский признался, что ему как петербуржцу понравился вопрос про Боткинскую больницу. «Она действительно находится в плачевном состоянии. Это не значит, что нужно по этому поводу ругать местную власть. Но я уверен, что после того, как такой вопрос прозвучал, к этому объекту теперь будет приковано особое внимание, последует помощь федерального уровня в реализации реконструкции», – подчеркнул эксперт.

Ярким моментом пресс-конференции Боярский считает ответ президента на вопросы о том, не грозит ли Рунету отключение, усиление цензуры, поскольку этот вопрос касался его профильной депутатской деятельности.

«Президенту пришлось вновь самому объяснять, что этот закон ровно об обратном. Речь идет о безопасности нашего сегмента интернета от недружественных действий извне. Происходит ровно все наоборот. Когда Twitter блокирует аккаунт Россотрудничества и аккаунт «Хорошие новости», этого никто не замечает, а объявлять «охоту на ведьм» при обеспечении интересов наших граждан, в том числе их прав и свобод в Сети? Это считается нормой», – посетовал собеседник.

Также важно было услышать для Боярского точку зрения президента о проблемах, которыми сейчас особенно озабочена «Единая Россия» и ее фракция в Госдуме.

«Это проблемы демографии, здравоохранения, доступности лекарственного обеспечения. Наша фракция в Госдуме работает по этому направлению. Приняты уже необходимые законы, сняты ограничения на регистрацию редких уникальных препаратов из-за рубежа. Это должно закрыть вопрос с уголовными делами против матерей, которым приходилось ввозить для своих детей необходимые препараты», – рассказал депутат.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал проблему с труднодоступностью иностранных препаратов, которые используются для лечения орфанных заболеваний. По его словам, на этот счет правительство уже предложило ряд решений, которые начали реализовываться.

Также Путин, отвечая на вопрос, следует ли РФ принципу поддержания свободы интернета или движется к суверенному интернету, подчеркнул, что «свободный интернет и суверенный интернет – это понятия, которые не противоречат друг другу». По его словам, суверенный интернет нужен для того, чтобы защититься от отключения Сети извне.

Президент Владимир Путин проводит традиционную, 15-ю по счету, большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Транслируют мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ и ОТР, последний сопровождает большую пресс-конференцию сурдопереводом.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин считает, что в российской конституции можно было бы отменить слово «подряд» касательно двух сроков полномочий президента. Об этом он сказал на пресс-конференции 19 декабря, расшифровка которой опубликована на сайте Кремля. «Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку «подряд». У нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, […]